خاص.. مصدر بالأهلي: لن نضغط على ثلاثي الفريق لقبول عرض الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي يرفض أي ضغط على أي لاعب بالفريق للانضمام إلى النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي لن يضغط على محمود وحيد، أو رامي ربيعه، أو محمد محمود، تحديدًا لقبول عرض النادي الإسماعيلي لاستعارتهم.

وكان عدلي القيعي أكد عبر قناة الأهلي، أن جلسة جمعت علي أبوجريشة نجم الإسماعيلي التاريخي، مع محمود الخطيب؛ ليؤكد رئيس الأهلي أن النادي لن يمانع في رحيل أي لاعب للإسماعيلي في حالة موافقة اللاعب.

وأضاف المصدر: "الملف متروك تمامًا لمسئولي الإسماعيلي؛ ليصبح الأمر بيدهم، ويتعين على لجنة الكرة التي يترأسها علي أبوجريشة التفاوض مع ثلاثي الفريق الأحمر".

واختتم: "في حالة نجاح الإسماعيلي في إقناع أي منهم، فإن الأهلي لا يمانع رحيل أحدهم أو حتي رحيل الثلاثي في يناير الحالي، لكن الأهلي لن يمارس ضغوطًا على لاعبيه؛ لأنه ليس أسلوبه مع اللاعبين".