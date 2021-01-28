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تعرف على أول طلبات توماس توخيل في تشيلسي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التحرك من أجل تدعيم صفوف الهجوم للبلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني، فإن المدرب الألماني طلب التعاقد مع هالاند، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الشتاء من أجل تدعيم البلوز خلال سباق البريميرليج المشتغل بين كبار .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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