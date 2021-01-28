شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات توماس توخيل في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التحرك من أجل تدعيم صفوف الهجوم للبلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني، فإن المدرب الألماني طلب التعاقد مع هالاند، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الشتاء من أجل تدعيم البلوز خلال سباق البريميرليج المشتغل بين كبار الدوري الإنجليزي.