شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم قياسي جديد أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، 19 هدفاً حتى الآن، وبهدف آخر سيصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفاً في أربع مواسم متتالية. فيما يلي المزيد من الحقائق والأرقام قبل مباراة الليلة ضد توتنهام هوتسبير، سجل صلاح خمسة أهداف في مبارياته السبع السابقة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ضد توتنهام، فقط روبي فاولر، الذي سجل 6 أهداف. صلاح سجل هدفاً في مرمى الفريق اللندني مع بازل وفيورنتينا.

في حالة الفوز، ستكون تلك المرة الثالثة على التوالي للريدز التي ينتصرون فيها على توتنهام في مباراتي الدور الأول والثاني، وهو ما لم يتحقق من قبل. سيمثل الفوز أيضًا رقمًا قياسيًا للنادي، حيث سيكون السادس على التوالي أمام توتنهام في الدوري، متجاوزًا الانتصارات الخمسة المتتالية التي تم تحقيقها مرتين من قبل بين 1975 و 1976، ومرة أخرى من 2013 إلى 2015.

كل انتصارات ليفربول الخمسة الأخيرة في الدوري ضد توتنهام كانت بفارق هدف واحد. سجل روبيرتو فيرمينو هدف الفوز في آخر لقاءين بين الجانبين ويهدف إلى أن يصبح أول لاعب من الريدز منذ لويس سواريز يسجل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري ضد توتنهام.

في 13 مباراة في جميع المسابقات ضد توتنهام، انتصر يورغن كلوب في ثماني مباريات وتعادل في أربع مباريات وتعرض لهزيمة واحدة.

فاز ليفربول في ست من آخر تسع زيارات له في الدوري إلى لندن وخسر مباراة واحدة فقط من المباريات الـ14 الأخيرة في العاصمة، ضد آرسنال في يوليو الماضي.