شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحسم مصير انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد حسام حسن، مهاجم فريق سموحة السكندري، جلسة حاسمة ظهر غدا الجمعة لبحث مصيره النهائي مع الفريق السكندري، وانتقاله لصفوف الزمالك بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي.

وأكد مصدر مطلع داخل الفريق السكندري، أن اللاعب يحدد مصيره غدا مع فرج عامر، رئيس النادي، وأحمد سامي المدير الفني للفريق، على أن يحاول اللاعب اقناع مسؤولي سموحة بالسماح له بالرحيل إلى الزمالك خاصة بعد فشل مفاوضات النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.