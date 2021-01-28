شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك 4 vs مصر المقاصة 1 .. الشوط التاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في ملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صحي

الوسط: خالد أوتشو – مصطفى شبيطة – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي – مروان حمدي

دكة البدلاء: بلتاجي سمير – أحمد مودي – حسني فتحي – محمود الغزالي – رجب عمران – عبد الله مجدي – محمد عادل – أحمد صبيحة

ويتواجد مصر للمقاصة بالمركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يسعى الزمالك إلى القفز للصدارة حال تحقيقه الفوز، إذ يمتلك 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي تعادل مع بيراميدز.

الشوط الاول

جوووول لصالح الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي من ضربة جزاء الدقيقة 14

جووول لصالح الزمالك عن طريق يوسف أوباما الدقيقة 17

جووووووووول أشرف بن شرقي يحرز الهدف التالت بـ 61

جووووووووول رائع سجله أوباما في الدقيقة 76 بعد تمريره رائعة من شيكابلا

جوووول الأول لمصر المقاصة مروان حمدي في الدقيقة 79