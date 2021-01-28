تدشين تصفيات بطولة الشطرنج لمختلف الفئات العمرية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان اليوم، تصفيات بطولة لعبة الشطرنج على مستوى المحافظة للفئات العمرية البراعم والناشئن والشباب والكبار، والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة على مدى اربعة ايام.



وأطلع الباكري وحشوان خلال التدشين من من رئيس فرع اتحاد اللعبة احمد طالب بليم الى شرح عن البطولة التي يتنافس فيها 48 لاعبا يمثلون 12 ناديا رسميا بالمحافظة بمعدل 12 لاعبا في كل فئة عمرية، وتقام بنظام خروج المغلوب على ثلاث مراحل ليتحدد في نهايتها بطل اللعبة على مستوى كل فئة عمرية.. لافتا الى ان الفائزين بالبطولة سيمثلون المحافظة في تصفيات البطولة على مستوى الجمهورية والتي ستقام خلال فبراير القادم.

واكد الوكيل الباكري على اهمية تفعيل الانشطة الرياضية التي تستهدف كافة الفئات العمرية في المحافظة وتفتح لها مساحات واسعة لابراز مواهبها وتنمية قدراتها وتعزيز ولائها الوطني .. مشددا على اهمية هذه البطولات في فرز الموهب وتعزيز الحضور الرياضي للمحافظة على المستوى الوطني والخارجي.