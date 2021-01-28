غوارديولا: ستونز يعلم ما نريد منه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحدث مدرب ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​، ​بيب غوارديولا​ عن السمتوى الذي يظهر فيه مدافع ​السيتي​، الدولي الانكليزي ​جون ستونز​.



وقال غوارديولا:" ستونز عانى في الماضي، كانت لديه مشاكل شخصية، عندما تكون لديك مشاكل من هذا النوع فبإمكانك وضعها في ارضية الملعب، ايضًا عانى من كثرة الاصابات".

واضاف غوارديولا:" حاليًا إستقر ستونز بشكل مثالي في حياته، وبكل تأكيد هو يعلم ماذا نريد لاننا كنّا معًا منذ اول يوم وهدفنا التقدم اكثر والمساهمة في استقرار نتائج الفريق في المرحلة الحاسمة القادمة".