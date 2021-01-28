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انباء سارة لـ برشلونة قبل موقعة بلباو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انباء سارة لـ قبل موقعة بلباو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تلقى فريق ​برشلونة​ الاسباني انباءاً سارة وذلك بعد ظهور مرة اخرى نجم وسطه سيرجي ​روبيرتو​ في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة ​اتلتيك بلباو​ في الجولة 21 من الليغا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فان يوم غد سيكون حاسم لتحديد موقف روبيرتو من اللقاء المرتقب.

واضافت الصحيفة، انه في حال أنهى روبيرتو التدريبات دون إنزعاج، فسيكون ضمن قائمة الفريق للقاء يوم الأحد المقبل.

وكان روبيرتو قد تعرض لإصابة في ساقه اليمنى في المباراة ضد أتلتيكو مدريد، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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