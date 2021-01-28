أليغري يوقع عقداً مع روما لخلافة فونسيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

كشفت تقارير صحفية أن مدرب ​يوفنتوس​ السابق، ​ماسيمليانو أليغري​، وقع على عقد لتدريب نادي روما، خلفاً للمدرب الحالي ​باولو فونسيكا​.



وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن أليغري وقع عقداً لتدريب روما لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأضاف "العقد سيكون سارياً فقط إذا تأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا، وسيكون في الموسم المقبل، لكنه يمنع أليغري من التوقيع مع أي نادِ آخر، وبحال استمر تدهور وضع نتائج روما مع فونسيكا، فيمكن للجيلاروسي الاستعانة بأليغري قبل الموعد المحدد".

وختم الموقع بأن أليغري سيتقاضى أكثر من فونسيكا، لكنه أقل مما كان يحصل عليه مع يوفنتوس، وسيصل في النهاية إلى نحو 4.5 مليون يورو في الموسم.