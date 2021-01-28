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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني: لم أتفاجأ بإقالة لامبارد لكن كان يستحق المزيد من الوقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
لفت مدرب ديربي كاونتي واين روني إلى أن إقالة فرانك لامبارد من تشيلسي لم تكن مفاجأة، لكنه يشعر أن زميله السابق في إنكلترا كان يستحق المزيد من الوقت.
وقال روني: "لم أتفاجأ حتى أكون صادقا. من الواضح أن هذه هي الطريقة التي يدير بها تشيلسي أعماله، ولم تكن مفاجأة كبيرة أن تتم إقالة فرانك. أعتقد أنه كان يستحق المزيد من الوقت، لقد قام بعمل رائع العام الماضي مع تشيلسي".
وأضاف: "لقد أحضر لاعبين، الأمر الذي سيستغرق وقتًا لبناء فريقه والتحدي على الألقاب. لا أعتقد أنهم كانوا بعيدين جدًا من حيث النقاط عن قدرتهم على المنافسة على الألقاب".