عقبة واحدة تفصل يوفنتوس عن مهاجم ساسولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحرك مسؤولو نادي ​يوفنتوس​ الايطالي، مجددًا للتعاقد مع لاعب جديد في هجوم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وكان أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قد طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم رابع خلال الشتاء، إلى جانب الثلاثي رونالدو ،موراتا وباولو ديبالا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن هناك اجتماعًا بين جيوفاني كارنافالي مدير ​ساسولو​، وفابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، بشأن جيانلوكا ​سكاماكا​ مهاجم ساسولو المعار إلى جنوى.

وأشارت الشبكة إلى أن قيمة صفقة سكاماكا تبلغ 20 مليون يورو، لكن هناك عقبة امام اتمامها حيث يتطلع البيانكونيري لاستعارة اللاعب مع احقية الشراء، في حين يريد ساسولو الزام السيدة العجوز على ضم اللاعب.