مدرب بيرنلي نحن لم نصرف اي فلس على التعاقدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

عبر مدرب فريق ​بيرنلي​ الانكليزي، ​شون دايش​ عن سعادته الكبيرة عقب تحقيق الانتصار بنتيجة3 - 2 امام ​فريق استون فيلا​ ضمن منافسات الاسبوع 20 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم​ " ​البريمييرليغ​ ".



وقال مدرب بيرنلي بعد الفوز على أستون فيلا:" لقد لعبوا بشكل جيد أعتقد أن أستون فيلا اقترب من الوصول لمبلغ 220 مليون ما تم إنفاقه في آخر 18 شهر او سنتين تقريبا".

واضاف دايش:" أما نحن، فلم نشتري سوى كيس من البطاطا ولدينا جنودنا الذين نعتمد عليهم."