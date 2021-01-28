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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بيرنلي نحن لم نصرف اي فلس على التعاقدات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
عبر مدرب فريق بيرنلي الانكليزي، شون دايش عن سعادته الكبيرة عقب تحقيق الانتصار بنتيجة3 - 2 امام فريق استون فيلا ضمن منافسات الاسبوع 20 خلال فعاليات بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم " البريمييرليغ ".
وقال مدرب بيرنلي بعد الفوز على أستون فيلا:" لقد لعبوا بشكل جيد أعتقد أن أستون فيلا اقترب من الوصول لمبلغ 220 مليون ما تم إنفاقه في آخر 18 شهر او سنتين تقريبا".
واضاف دايش:" أما نحن، فلم نشتري سوى كيس من البطاطا ولدينا جنودنا الذين نعتمد عليهم."