لوشيسكو قبل موقعة النصر: يريدون الثأر بالتأكيد ولدينا الأدوات اللازمة للتصدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

أكد مدرب ​الهلال​، الروماني ​رازفان لوشيسكو​ أن فريقه يلعب دائماً من أجل الفوز وذلك قبل مواجهة ​النصر​ في كأس السوبر السعودي السبت.



وصرح لوشيسكو: "يريدون الثأر بالتأكيد، بعد أن هزمناهم في المباريات الثلاث الأخيرة، ولكن لدينا الأدوات اللازمة للتصدي لرغبة منافسنا، من حيث الخبرة والإمكانيات".

وأضاف: "قدمنا موسماً مميزاً في العام الماضي، حققنا بطولتي الدوري وكأس الملك، وعندما نتحدث أيضاً عن لقب دوري أبطال آسيا، فإننا على بعد خطوة من نيل البطولة الرابعة".

وختم لوشيسكو: "نلعب دوماً من أجل الفوز، ولإسعاد جماهيرنا، وتحقيق كأس إضافية، لدينا رغبة كبيرة في رفع اللقب، ويتطلب منا ذلك الفوز في مباراة وحيدة وليس أكثر من ذلك، وهذا ما يجعلنا نعمل بتركيز".