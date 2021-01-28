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مدافع الشياطين الحمر يهاجم العنصرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحدث مدافع فريق ​مانشستر يونايتد الانكليزي​، الدولي ​هاري ماغواير​ بغضب عن ما تعرض له زملائه من مهاجمة عنصرية عقب خسارتهم بنتيجة 2 - 1 أمام فريق ​شيفيلد يونايتد​ مساء يوم الأربعاء.

وقال ماغواير:" استيقظت هذا الصباح، فكنت محطماً بسبب نتيجة البارحة فمن ثم قرأت ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائي في الفريق. شعرت بالغثيان بسبب العنصرية."

واضاف ماغواير:" لا مكان للعنصرية بيننا، إنهم بالتأكيد ليسوا من مشجعي هذا النادي ونحن ليس لنا علاقة بهم، ولا نريد دعمهم حتى. إنه أمر محبط للغاية."

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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