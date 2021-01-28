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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع الشياطين الحمر يهاجم العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
تحدث مدافع فريق مانشستر يونايتد الانكليزي، الدولي هاري ماغواير بغضب عن ما تعرض له زملائه من مهاجمة عنصرية عقب خسارتهم بنتيجة 2 - 1 أمام فريق شيفيلد يونايتد مساء يوم الأربعاء.
وقال ماغواير:" استيقظت هذا الصباح، فكنت محطماً بسبب نتيجة البارحة فمن ثم قرأت ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائي في الفريق. شعرت بالغثيان بسبب العنصرية."
واضاف ماغواير:" لا مكان للعنصرية بيننا، إنهم بالتأكيد ليسوا من مشجعي هذا النادي ونحن ليس لنا علاقة بهم، ولا نريد دعمهم حتى. إنه أمر محبط للغاية."