مدافع الشياطين الحمر يهاجم العنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحدث مدافع فريق ​مانشستر يونايتد الانكليزي​، الدولي ​هاري ماغواير​ بغضب عن ما تعرض له زملائه من مهاجمة عنصرية عقب خسارتهم بنتيجة 2 - 1 أمام فريق ​شيفيلد يونايتد​ مساء يوم الأربعاء.



وقال ماغواير:" استيقظت هذا الصباح، فكنت محطماً بسبب نتيجة البارحة فمن ثم قرأت ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائي في الفريق. شعرت بالغثيان بسبب العنصرية."

واضاف ماغواير:" لا مكان للعنصرية بيننا، إنهم بالتأكيد ليسوا من مشجعي هذا النادي ونحن ليس لنا علاقة بهم، ولا نريد دعمهم حتى. إنه أمر محبط للغاية."