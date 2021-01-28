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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكانتارا: بعد حديثي مع كلوب اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
تحدث الإسباني تياغو الكانتارا عن دور مدرب ليفربول يورغن كلوب بإتخاذ قرار الانتقال إلى صفوف الريدز.
وصرح ألكانتارا لصحيفة "ليفربول إيكو": "عندما علمت باهتمام ليفربول، أجريت محادثة صغيرة مع كلوب، الحديث معه يمنحك هذه الطاقة الجيدة والجوع والحافز من أجل الفوز بكل شيء".
وأضاف: "بعد حديثي مع كلوب، أصبح لدي رغبة أكثر، ثم تحدثت مع زملائي في بايرن، كيف كان وقتهم مع يورغن في بوروسيا دورتموند، وتحدثوا بشكل جيد".
وختم الكانتارا: "بعد حديثي مع كلوب وحديث اللاعبين عنه، اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول، وحتى الآن كلوب يعد مدرباً رائعاً وجيداً".