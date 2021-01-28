اخبار الرياضه

الكانتارا: بعد حديثي مع كلوب اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكانتارا: بعد حديثي مع كلوب اتخذت قراري بالانضمام إلى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحدث الإسباني ​تياغو الكانتارا​ عن دور مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ بإتخاذ قرار الانتقال إلى صفوف الريدز.

وصرح ألكانتارا لصحيفة "ليفربول إيكو": "عندما علمت باهتمام ليفربول، أجريت محادثة صغيرة مع كلوب، الحديث معه يمنحك هذه الطاقة الجيدة والجوع والحافز من أجل الفوز بكل شيء".

وأضاف: "بعد حديثي مع كلوب، أصبح لدي رغبة أكثر، ثم تحدثت مع زملائي في بايرن، كيف كان وقتهم مع يورغن في بوروسيا دورتموند، وتحدثوا بشكل جيد".

وختم الكانتارا: "بعد حديثي مع كلوب وحديث اللاعبين عنه، اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول، وحتى الآن كلوب يعد مدرباً رائعاً وجيداً".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا