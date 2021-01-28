الكانتارا: بعد حديثي مع كلوب اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تحدث الإسباني ​تياغو الكانتارا​ عن دور مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ بإتخاذ قرار الانتقال إلى صفوف الريدز.



وصرح ألكانتارا لصحيفة "ليفربول إيكو": "عندما علمت باهتمام ليفربول، أجريت محادثة صغيرة مع كلوب، الحديث معه يمنحك هذه الطاقة الجيدة والجوع والحافز من أجل الفوز بكل شيء".

وأضاف: "بعد حديثي مع كلوب، أصبح لدي رغبة أكثر، ثم تحدثت مع زملائي في بايرن، كيف كان وقتهم مع يورغن في بوروسيا دورتموند، وتحدثوا بشكل جيد".

وختم الكانتارا: "بعد حديثي مع كلوب وحديث اللاعبين عنه، اتخذت قراري بالانضمام إلى ليفربول، وحتى الآن كلوب يعد مدرباً رائعاً وجيداً".