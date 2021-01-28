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الكشف عن مواعيد الجولة 23 من الليغا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن مواعيد الجولة 23 من الليغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

أعلنت رابطة الليغا، عن مواعيد مباريات الجولة الـ23 من منافسات .

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ47 نقطة، وخلفه الريال بـ40 نقطة، ثم في المركز الثالث بـ37 نقطة.

وتنطلق الجولة الـ23 يوم الجمعة 12 شباط المقبل، بلقاء يجمع ليفانتي وأوساسونا.

وتستكمل المباريات يوم السبت 13 شباط بـ4 مواجهات، أبرزها مواجهتي برشلونة وديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو مدريد وغرناطة.

وتستمر المنافسات في اليوم التالي، حيث سيواجه نظيره ​فالنسيا​، ثم تختتم المنافسات يوم الإثنين بمواجهة أتلتيك بلباو وقادش.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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