الكشف عن مواعيد الجولة 23 من الليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

أعلنت رابطة الليغا، عن مواعيد مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني.



ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ47 نقطة، وخلفه الريال بـ40 نقطة، ثم برشلونة في المركز الثالث بـ37 نقطة.

وتنطلق الجولة الـ23 يوم الجمعة 12 شباط المقبل، بلقاء يجمع ليفانتي وأوساسونا.

وتستكمل المباريات يوم السبت 13 شباط بـ4 مواجهات، أبرزها مواجهتي برشلونة وديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو مدريد وغرناطة.

وتستمر المنافسات في اليوم التالي، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره ​فالنسيا​، ثم تختتم المنافسات يوم الإثنين بمواجهة أتلتيك بلباو وقادش.