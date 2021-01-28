زوجة كوبي تستمتع مع اطفالها وعائلة بو غازول على الثلج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

نشرت ​​فانيسا​​ ارملة اسطورة ​كرة السلة الاميركية​، وفريق ​لوس انجلوس ليكرز الاميركي​ الراحل ​​​كوبي براينت​​​ الذي توفي الى جانب ابنته ​جيانا​ في حادثة تحطم طائرته الخاصة، صورة لها برفقة اطفالها وعائلة صديق كوبي ورفيقه في الليكرز، النجم الاسباني ​بو غازول​ اثناء تمضية الوقت على الثلج وذلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وتمنت لو تواجد كوبي وجيانا معهم وذلك في ذكرى رحيلهما.

