شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة كوبي تستمتع مع اطفالها وعائلة بو غازول على الثلج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021
نشرت فانيسا ارملة اسطورة كرة السلة الاميركية، وفريق لوس انجلوس ليكرز الاميركي الراحل كوبي براينت الذي توفي الى جانب ابنته جيانا في حادثة تحطم طائرته الخاصة، صورة لها برفقة اطفالها وعائلة صديق كوبي ورفيقه في الليكرز، النجم الاسباني بو غازول اثناء تمضية الوقت على الثلج وذلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وتمنت لو تواجد كوبي وجيانا معهم وذلك في ذكرى رحيلهما.