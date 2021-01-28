شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضرب المقاصة بثلاثية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا بين الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات الاسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت بتقدم الأبيض بثلاثية نظيفة سجلها أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

شهدت المباراة بداية حماسية وسريعة وخاصة من الفريق الأبيض، وفى الدقيقة 7 أجرى المقاصة تغييرا اضطراريا بخروج عصام صبحى للإصابة ونزول حسنى فتحى بدلا منه، وأهدر بن شرقى فرصة سنحت للابيض لكنه وضعها بسهولة فى يد محمد كوكو حارس المقاصة.

وفى الدقيقة 11 يكرر بن شرقى نفس اللعبة ويخترق دفاعات المقاصة ولكنه يحول الكرة بسهولة ليمسكها حارس المقاصة.ويسجل الزمالك الهدف الأول فى شباك المقاصة فى الدقيقة 14من ركلة جزاء نفذها أشرف بن شرقى.

وعقب الهدف واصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور، ونجح أوباما فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء بعدما انفرد بالحارس من تمريرة حريرية تسلمها من فرجانى ساسى، وكاد المقاصة يقلص النتيجة فى الدقيقة 37 مستغلا خطأ محمد أبو جبل فى منطقة الـ18 ويسدد مروان حمدى كرة قوية تصطدم فى جسم أبو جبل.

وتسابق لاعبو الزمالك فى إهدار الفرص أمام مرمى المقاصة عن طريق بن شرقى وأوباما وزيزو لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-0.

ومع بداية الشوط الثانى، يهدر أشرف بن شرقى هدفا محققا بعدما انفرد تماما بحارس المقاصة ويصوب بقوة لكن الحارس ينقذها وتمر الكرة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 62 يضيف أشرف بن شرقى الهدف الثالث للزمالك بعدما سدد كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك المقاصة.