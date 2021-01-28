شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لبيراميدز في حضور عماد سليمان وتأجيل حضور الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة بالإسماعيلى المران الرئيسي، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة بيراميدز السبت القادم باستاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، وحضر المران عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للدراويش لمساندة اللاعبين فيما تأجل حضور الصفقات الجديدة لنهاية مباراة بيراميدز ، وهم حسين السيد مارسيلو ومصطفي الزناري لاعبا طلائع الجيش ومحمد حسن لاعب خط وسط سيراميكا وعبد الله جمعة لاعب حرس الحدود.

المران اشتمل على خوض لاعبى الخط الدفاعي تدريبات منفردة تحت قيادة أحمد العجوز حول سبل تجنب ارتكاب أخطاء في المناطق القريبة من المرمى بجانب كيفية الحد من خطورة الكرات العرضية باعتبارها احد أهم أسلحة الفريق.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم وأدي باقي اللاعبين تدريبات تحت إشراف عطية صابر المدرب المساعد.

وقام وجيه عبد الحكيم بتدريبات منفردة بالجري حول الملعب واختتم المران بتقسيمة تم خلالها الوقوف على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء.