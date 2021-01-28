شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يفشل في إحراز الهدف الثالث للزمالك بمرمى المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك في أحراز الهدف الثالث بمرمى حارس فريق مصر المقاصة بالدقيقة 50 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات الاسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقى من ركلة جزاء ويوسف أوباما.

شهدت المباراة بداية حماسية وسريعة وخاصة من الفريق الأبيض، وفى الدقيقة 7 أجرى المقاصة تغييرا اضطراريا بخروج عصام صبحى للإصابة ونزول حسنى فتحى بدلا منه، وأهدر بن شرقى فرصة سنحت للابيض لكنه وضعها بسهولة فى يد محمد كوكو حارس المقاصة.

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