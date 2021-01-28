شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الاتحاد المصرى لليد: قدمنا كل ما فى وسعنا واللاعبون على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد قاموا بعمل مباراة ممتازة، وقدموا كل مافى وسعهم وأثبتوا أن لاعبى منتخب مصر لليد على أعلى مستوى من الأداء، مشيرا إلى أن اللاعبين كان لديهم طموح كبير للفوز، ولكن حالتهم النفسية أصبحت سيئة بعض الخسارة.

من جانبة قال الصحفى لطفى السقعان عضو اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال فى تصريحات تلفزيونية على قناة الحياة، إن منتخب كرة اليد أبهر العالم أجمع بأدائه أمام منتخب الدنمارك، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون المباراة بتلك الندية، مشيرا إلى أنه حسب الرغبة الموضوعة كانت هناك عددا من المباريات التدريبية لمنتخب مصر ولم تتم بسبب ظروف جائحة كورونا وعلى الرغم من ذالك أبلو بلاءا حسنا.

وتابع السقعان أن منتخب مصر لليد أحرج جميع الرياضيين في مصر بأدائهم الرائع المتميز رغم بعض الأخطاء.