شكرا لقرائتكم خبر عن على زين : تعلمنا الكثير من تجربة مصر 2021.. و مستقبل كرة اليد المصرية مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد على توصيل رسالة لجميع محبى و جماهير كرة اليد المصرية عقب الخروج المشرف من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 أمام الدنمارك فى ربع النهائى بوميان الترجيح ، وذلك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك .

و كتب على زين :"كان نفسنا كمنتخب نحقق حاجة أكبر من اللى حققناها .. إحنا إدينا كل حاجة عندنا .. وكل ذرة مجهود علشان نوصل لحلمنا ده ..و للأسف محصلش و فى الأول و فى الأخر إرادة ربنا .. إتعلمنا كتير من التجربة دى و إستفادنا جدا مع بعض كمنتخب على المستوى الجماعى و كلاعيبة على المستوى الفردى .. مستقبل مصر فى كرة اليد مشرق بإذن الله و نوعدكم بأداء أحسن فى اللى جاى بإذن الله .



علي زين

يخطط إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلى إقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر ٢٠٢١ و احتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح فى ربع النهائىً.

استطاع منتخب منتخب مصر أن ينال إحترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم ألفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبين فى حاة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس ، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت ألفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم .