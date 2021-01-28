شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يهدر انفراد للزمالك أمام المقاصة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك أنفراد تام بحارس فريق مصر المقاصة بالدقيقة 32 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتا في جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة، حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة ، واحرز لاعبوه 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات واحرز لاعبوه 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.







































































































