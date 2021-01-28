شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاصة بهدفىّ بن شرقى وأوباما بعد 30 دقيقة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا بين الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات الاسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقى من ركلة جزاء ويوسف أوباما.

شهدت المباراة بداية حماسية وسريعة وخاصة من الفريق الأبيض، وفى الدقيقة 7 أجرى المقاصة تغييرا اضطراريا بخروج عصام صبحى للإصابة ونزول حسنى فتحى بدلا منه، وأهدر بن شرقى فرصة سنحت للابيض لكنه وضعها بسهولة فى يد محمد كوكو حارس المقاصة.

وفى الدقيقة 11 يكرر بن شرقى نفس اللعبة ويخترق دفاعات المقاصة ولكنه يحول الكرة بسهولة ليمسكها حارس المقاصة.ويسجل الزمالك الهدف الأول فى شباك المقاصة فى الدقيقة 14من ركلة جزاء نفذها أشرف بن شرقى.

وعقب الهدف واصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور، ونجح أوباما فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء بعدما انفرد بالحارس من تمريرة حريرية تسلمها من فرجانى ساسى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.







































































































