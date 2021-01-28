شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفتح ملعبه لرسائل المحبة تخليداً لذكرى رحيل خالد بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الجونة، فتح استاد خالد بشارة، ملعب الفريق الساحلي، من الساعة العاشرة صباح الأحد المقبل وحتى الثانية ظهراً، وذلك لترك رسائل المحبة لخالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الراحل، تخليداً لذكراه، وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر تويتر: يحيي نادي الجونة لكرة القدم الذكري العطرة لرئيس مجلس الادارة السابق المهندس/ خالد بشارة. سيتم فتح الاستاد الذي يتزين بإسمه في مدينة الجونة من الساعة العاشرة صباح الاحد ٣١ يناير وحتى الثانية ظهراً للعامة لترك رسائل محبة و تقدير لذكراه التي تسكن القلوب.



الجونة

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، حصدها الفريق الساحلي بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز الجونة في 5 مباريات وتعادل في 3 أخرى وخسر مباراة واحدة، ليحصد 18 نقطة.

ويخوض الجونة واحداً من أقوى مواسمه في الدوري العام تحت القيادة الفنية لرضا شحاتة المدير الفني للفريق، جعلته نداً قوياً على المراكز المتقدمة رغم صعوبة المنافسة، ورحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم والتر بواليا هداف الجونة المنضم إلى النادي الأهلي في الميركاتو الجاري.

ويتسعد الجونة لمواجهة فريق سيراميكا غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين.