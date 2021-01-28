الامارات | شباب الأهلي يقترب من التعاقد مع الأوزبكي ماشاريبوف

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقترب من التعاقد مع الأوزبكي ماشاريبوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي النصر وافق على إعارة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إلى شباب الأهلي حتى نهاية الموسم.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن ماشاريبوف انتقل بشكل شبه رسمي إلى شباب الأهلي، رغم أنه انتقل في ديسمبر الماضي إلى نادي النصر قادماً من باختاكور الأوزبكي.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي سيصبح شباب الأهلي يضم في صفوفه كلا من البرازيلي كارلوس إدواردو والأوزبكي عزيز غانييف، ولاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والبرازيلي ليوناردو دي سوزا.

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