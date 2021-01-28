شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهاجم الزمالك بفوافي ومروان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري.