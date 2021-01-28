شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهاجم الزمالك بفوافي ومروان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري.
تشكيل مصر للمقاصة:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: أسامة العزب – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صحي
الوسط: خالد أوتشو – مصطفى شبيطة – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي – مروان حمدي
دكة البدلاء: بلتاجي سمير – أحمد مودي – حسني فتحي – محمود الغزالي – رجب عمران – عبد الله مجدي – محمد عادل – أحمد صبيحة
ويتواجد مصر للمقاصة بالمركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يسعى الزمالك إلى القفز للصدارة حال تحقيقه الفوز، إذ يمتلك 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي تعادل مع بيراميدز.