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عودة ساسي.. باتشيكو يعلن التشكيل النهائي للزمالك أمام المقاصة

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في ملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة من .

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي

دكة البدلاء: محمد عواد – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – أسامة فيصل – سيف جعفر

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    163,761

  • تعافي

    127,963

  • وفيات

    9,115

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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