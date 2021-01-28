شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساسي.. باتشيكو يعلن التشكيل النهائي للزمالك أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في ملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبو جبل الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو الهجوم: أشرف بنشرقي دكة البدلاء: محمد عواد – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – أسامة فيصل – سيف جعفر