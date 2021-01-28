شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة تسبب في غياب «الونش» عن مباراة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالحليم علي، مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سبب غياب محمود حمدي الونش، مدافع الفريق عن مباراة مصر المقاصة، المقررة إقامتها مساء الخميس، بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال علي إن حالة وفاة من أسرة اللاعب هي سبب غيابه، كما أن هناك أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية، لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرا لحالته النفسية.