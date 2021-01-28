شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقترب من «جالطا سراى» مقابل 2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف جالطا سراى التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من يناير الجارى مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية البيع النهائى بعد انتهاء الإعارة.

وعقد مصطفى محمد جلسة، الخميس، بصحبة وكيله مع مسؤولى القلعة البيضاء، فى حضور مندوب النادى التركى، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب مقابل مليونى دولار فى عقد يتضمن بندًا بتفعيل البيع النهائى مقابل 4 ملايين دولار بعد الإعارة.

من جانبه، أكد مصطفى محمد أنه فضّل خوض تجربة الاحتراف حاليًا من أجل تحقيق ذاته وطموحاته وأهدافه، بعدما بات استمراره مع الأبيض غير مفيد للفريق، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا من الانتقال لسانت إتيان الفرنسى لولا مغالاة اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تسيير أعمال النادى فى مطالبها المالية.

ووجّه مصطفى محمد رسالة لجماهير الزمالك، مطالبهم بدعمه فى تجربته الجديدة، مشيرًا إلى أنه أجّل احترافه أكثر من سنة كاملة من أجل البطولة الإفريقية للأبيض.

فى سياق متصل، تنتظر إدارة النادى خطابا رسميا من البرتغالى جايمى باتشيكو، بشأن الثنائى أيمن حفنى وباسم مرسى، ومدى موافقته على ضمهما أو ضم أحدهما لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وخصوصا أيمن حفنى الذى عقد جلسة مع عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة، وعبد الحليم على، مدير الكرة، وتم الاتفاق معه على عودته 6 شهور.

فيما يقف المقابل المادى المبالغ فيه من جانب نادى سموحه عائقًا أمام إتمام الزمالك لصفقة حسام حسن، وإن كانت هناك محاولات مكثفة لإتمام الصفقة.