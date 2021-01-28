شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشد الرحال لبدء مشوار المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عصر اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية الذى يقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، ودخل الفريق فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة قبل السفر بيوم، ويترأس البعثة محمود الخطيب، رئيس النادى، كما تقرر اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتلقى الجهاز الفنى واللاعبون التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالكبسولة الطبية التى يدخل فيها الفريق فور وصوله إلى قطر.

ويستهل الأهلى مشاركته فى البطولة بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، ويُمنّى النفس باستعادة ذكريات 2006، عندما حصل على الميدالية البرونزية، وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين قبل السفر ومطالبتهم باستحضار ذكريات الماضى التى شهدت مشاركات مشرفة فى المونديال، حيث شارك الأهلى فى البطولة 5 مرات من قبل، حقق خلالها المركز السادس فى نسخ 2005 و2008 و2013، وحل رابعًا فى 2012، بينما احتل المركز الثالث فى أفضل مشاركة له فى عام 2006.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز جديد، لكنه يدرك صعوبة هذا الأمر، ففى حال تخطى عقبة الدحيل فى الدور الأول، ستنتظره مهمة شاقة فى نصف النهائى أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا.

وهيمن بايرن على البطولات العام الماضى، وتخصص فى إهانة كبار القارة العجوز، وعلى رأسهم برشلونة، الذى سكنت شباكه 8 أهداف من العملاق البافارى.

وقام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بإطلاع اللاعبين على الممنوعات خلال فترة التواجد فى قطر، أولها الالتزام بالتعليمات التى حددتها اللجنة المنظمة، خاصة أن الفريق سيدخل الفقاعة الطبية، كما طالبهم بعدم التعامل مع أى شخص خارج البعثة، خاصة أن وكلاء شركات التسويق متواجدون بكثافة خلال فترة البطولة لمتابعة العناصر المميزة لبدء التفاوض على تسويقهم، كما شدد مدير الكرة على ضرورة الالتزام بالوجبات التى سيتناولها الفريق داخل الفندق، وسيكون ممنوعًا على أى فرد تناول أى وجبات خارجية.

فى المقابل، حذر سامى قمصان، المدرب المساعد، فى تصريحات صحفية، من قوة الدحيل القطرى الذى سيقابله الفريق فى الدور الأول لبطولة العالم للأندية.

وقال قمصان إن الدحيل يضم عناصر متميزة ولاعبين أجانب على مستوى عالٍ، موضحًا أن الأهلى سيذهب إلى قطر من أجل تشريف الكرة المصرية والإفريقية بمستويات مميزة.

على الجانب الآخر، أرسلت إدارة النادى خطابًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، تطالب فيه بالتحقيق من تكرار الأخطاء القانونية من الحكام التى أهدرت حقوقًا مشروعة لفريق الأهلى، وتسببت فى خسارته 6 نقاط فى 9 مباريات، وذكر الخطاب أن اختيار حكم مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة، الذى تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفًا صحيحًا للأهلى، وهو نفس الحكم الذى أدار مباراة سابقة للفريقين فى كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلى، واعترف بها واعتذر عنها فى وسائل الإعلام.

كما طالب بالتحقيق فى عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» فى المباريات التى يكون الأهلى طرفًا فيها، بالشكل الذى يحفظ حقوق الطرفين.

وأكدت إدارة النادى فى ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حقوق كل الأندية، وتحقق العدالة للجميع.