شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم طلائع الجيش بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين نادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملاعب الناشئين بالنادي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز ثنائية الزمالك في لقاء اليوم كلا من محمد صلاح وعبدالرحمن علي.

وبهذا الفوز يحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشوار بالمرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يقوده قنيا أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، وعامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، وخالد عبد الرسول للعلاج طبيعي.

وقال أحمد عبدالرؤوف إن فريقه قدم مباراة جيدة على الجانب الدفاعي والهجومي واستحق الفوز بالمباراة ووحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن التتويج باللقب هدف الزمالك في الموسم الجاري.