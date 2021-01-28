شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة بالزمالك يستأنفن التدريبات استعدادا لمواجهة دلفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات”، تدريباته الجماعية بصالة النادي عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبات عقب الفوز على فريق السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الزمالك على فريق السادس من أكتوبر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي بصالة النادي في ميت عقبة، بالدور الأول للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيهاب محمد علي، على عقد جلسة مع اللاعبات قبل إنطلاق المران لمنافشة بعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق في اللقاء الأخير.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق دلفي يوم المعة المقبل، على صالة “بايونيز” ضمن منافسات الدور الأول للدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من إيهاب محمد علي مديرا فنيا، وناهد بدوي مساعدة المدرب، وإبراهيم بدر مدرب أحمال، ومسعد عطالله إداري الفريق.