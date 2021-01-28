شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط تنس طاولة الزمالك رجال في صدارة مجموعته بالدوري والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق مرتبط “تنس الطاولة” رجال بنادي الزمالك، مجموعته بالدور الأول ببطوله الدوري.

وحقق الفريق الفوز جميع المباريات، بعدما تغلب على أهلي فاقوس وأسوان ودسوق والزهور بنتيجة 3-0، وفاز علي نادي سبورتنج بنتيجة3-2.

وأقيمت المباريات علي ملاعب نادي سبورتنج.

ويضم الفريق، كلا من، محمد سامح و عمرو محفوظ و بدر مصطفي واحمد فوزي وزياد عبد الرحمن.

ويقود الجهاز طارق حسن المدير الفني، ومدربين المرحلة اسلام سامي، ووائل فؤاد، ومعهم المدير الإداري أحمد حلمي.

ومن المقرر أن الفريق سيواجه نفس الفرق، علي ملاعب نادي الزمالك بالدور الثاني ببطوله الدوري يومي 6 و 7 من فبراير المقبل.