شكرا لقرائتكم خبر عن هورفات: النصر استعد تدريجياً..ورازفان: عقلية البطل ستحسم اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏ أكد مدرب النصر آلين هورفات، أن فريقه استعد لنهائي كأس السوبر بشكل تدريجي بتجهيز كافة اللاعبين بشكل ممتاز، وقال:«استعددنا بشكل تدريجي للمباراة عبر المباريات الخمس السابقة وأعلم حجم أهمية المباراة باعتبارها ديربياً وسأكون سعيداً بخوض مثل هذه اللقاءات» وأضاف: «أطالب اللاعبين دائماً بتقديم أفضل ما لديهم بغض النظر عن النتيجة وأسعى لمواصلة الانتصارات التي حققتها مع الفريق منذ تولي المهمة ونحن جاهزون لأي تحدٍ وأعد الجماهير بأننا سنكون على قدر المسؤولية».

من جانبه اعتبر مدرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو أن الوقت قصير جداً لإعداد فريقه لمباراة بحجم السوبر بشكل عام ومواجهة النصر على وجه الخصوص، وقال:«لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة والمجموعة التي نملكها حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها»، لافتاً إلى أن عقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز وعليهم العمل على فرض شخصية الهلال لانهم سيواجهون فريقاً يسعى لرد الاعتبار أمامهم بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

‫