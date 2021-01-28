شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية الدورة الدولية للمنتخبات الأوليمبية في مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - .

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة رسمياً علي العرض الرسمي المقدم من شركة مودرن سبورتس باستضافة النسخة الثانية من الدورة الدولية للمنتخبات الأوليمبية في مدينة جدة وتحديداً خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس القادم استعداداً لأوليمبياد طوكيو.

وحصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية في المملكة المعنية لاستضافة البطولة الودية بمشاركة أقوى المنتخبات العالمية بكامل نجومهم على غرار النسخة الأولى من البطولة والتي انطلقت في جمهورية مصر العربية شهر نوفمبر الماضي.

وحصلت شركة مودرن سبورتس على موافقة رسمية من منتخبي البرازيل و الأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة إلى أحد المنتخبات الأوروبية كما ستتم دعوة المنتخب المصري للمشاركة في تلك النسخة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأوليمبي السعودي مع منتخبي البرازيل والأرجنتين خلال الدورة في 24 و30 مارس في إستاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة).