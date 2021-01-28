شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: الفجيرة لا يخشى الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أقر الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة، بصعوبة المواجهة التي تجمعه بالشارقة المتصدر، وحاجة فريقه الماسة إلى النقاط، مطالباً لاعبيه ببذل جهد مضاعف والتحلي بالروح القتالية والتركيز، وأن يبرهنوا على مدى قوتهم داخل الملعب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق طموحهم بالبقاء.

وأكد أن فريقه لا يخشى المتصدر وسيحاول وضع التكتيك المناسب الذي يتيح له العودة بالنتيجة المرضية من ملعب الشارقة.

وأشار جوران إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت للتحضير بعد مباراة النصر في كأس الخليج العربي، فإنه لمس خلال التدريبات انضباطية وجدية كبيرة من اللاعبين، مشدداً على ضرورة الحذر والانتباه وتجنب الأخطاء، لينهي «الذئاب» المباراة بالقوة نفسها التي يبدأ بها اللقاء.

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين عن أهمية المرحلة لتصحيح وضعنا في المنافسة عبر حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، مع ضرورة إصلاح الأخطاء الفردية خاصة في الخط الخلفي بعد استقبالنا لعدد كبير من الأهداف».

كما أبدى جوران سعادته بانضمام اللاعبين رشيد وكوتينيو، وتمنى أن يتأقلموا مع منظومة الفريق بشكل سريع.