شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي: شعار شباب الأهلي الفوز بكل مباريات الإياب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعرب مهدي علي، المدير الفني لشباب الأهلي عن أمنيته بمواصلة «الفرسان» الأداء بنفس النسق التصاعدي وبذات الروح التي ظهر بها في المباريات الخمس الأخيرة ومن ضمنها التتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي للمرة الخامسة مسجلاً رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بالبطولة، مشيراً إلى أن تصاعد مؤشر الآداء سببه التركيز والجدية من اللاعبين ككل، وأن أسلوب الفريق مع بداية الدور الثاني وبقية الاستحقاقات سيكون على أساس التعامل مع كل مباراة لوحدها مع الاستمرار بنفس الرغبة والجدية في الأداء والسعي لتحقيق الفوز.

وأضاف مهدي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي الافتتاحية للدور الثاني التي تجمع الفريقين على أرض استاد راشد في الخامسة والنصف من مساء السبت: «استعداداتنا جيدة للمباراة التي تعتبر انطلاقة جديدة مع بداية الدور الثاني من البطولة، وكانت لدينا فترة قصيرة بعد لقاء خورفكان لأخذ قسط من الراحة، لنستأنف بعدها التدريبات، وأمامنا يومان للتركيز والعمل على التحضير الجيد للمباراة ومنافسنا اتحاد كلباء فريق جيد، وقدم مستوى طيباً في الدور الأول واحتل مركزاً متقدماً في الترتيب، كما نجح في الوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج العربي وهو ما يؤكد أنه تطور كثيراً وعليه فإن المباراة معه لن تكون سهلة، والمطلوب منا التعامل بروح الفريق الواحد حتى نستطيع تحقيق النتيجة المطلوبة».

وعن الغيابات قال: «لدينا بعض الإصابات في صفوف الفريق وهذه هي طبيعة كرة القدم، ولدينا لاعبون ظلوا بعيدين عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة مثل يوسف جابر وهيلدون راموس وأحمد خليل، وسنتابع حالات اللاعبين خلال التدريبين المقبلين ونرى مدى جاهزية اللاعبين وبناءً على ذلك سيتم تحديد القائمة الرئيسية».