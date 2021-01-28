شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بالأصفر والهلال بالأزرق في السوبر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏الرياض: عيسى الحكمي

كشف النصر والهلال عن الألوان التي سيلعبان بها مباراة كأس السوبر السعودي المقررة السبت على ملعب الملك فهد الدولي عند التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وفضل كل جانب اللعب بالقميص الرسمي، النصر بالأصفر الكامل والهلال بالأزرق الكامل في أول مواجهة تجمع الفريقين في 2021.

وكانت 3 مواجهات قد جمعت الفريقين بين 5 أغسطس/آب و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين على نفس الملعب انتهت بفوز الهلال توالياً (4-1 و2-0 و2-1).

والتقى الفريقان على كأس السوبر عام 2016 في لندن وفاز الهلال بهدف البرازيلي ادواردو، ويحمل «الزعيم» لقب نسختي 2016 و2018، بينما يحمل «العالمي» لقب النسخة الأخيرة بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح 5-4.