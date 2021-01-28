كواليس استقبال الأهلي بقطر

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت جماهير الأهلي المتواجدة في قطر التجهيز لاستقبال البعثة الحمراء التي ستصل العاصمة القطرية الدوحة غدا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث جهز الجماهير الحمراء اللافتات وقمصان الأهلي لارتدائها مع وصول البعثة الحمراء للدوحة.

واتفقت رابطة الأهلي في قطر والتي تضم العديد من العناصر يقودهم حسن عاشور الذي يجهز أغنية للنادي الأهلي ومعه محمد يونس على استقبال الأهلي بشكل لائق، حيث اتفقوا مع الأمن القطري على استيقاف أتوبيس الأهلي في احدى الأماكن المخصصة، لتحفيز اللاعبين وترديد الأغاني الخاصة بالجماهير الحمراء، في ظل صعوبة استقبال البعثة بالمطار وفقا للإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.