بعد الخلاف مع «سانت إتيان».. الزمالك يعلن تفاصيل اقتراب مصطفى محمد من «جالاطا سراي» التركي.. ويكشف المقابل المادي

الشارقة - اميمة ياسر - بعد الخلاف الذى وقع بين نادي الزمالك مع سانت إتيان الفرنسي حول انتقال مصطفي محمد لاعب نادي الزمالك، واتهامات النادي الفرنسي بطلب بعض أعضاء النادي الأبيض لبعض العمولاتن ورفض الفارس الأبيض تلك الاتهامات، اغلق الباب أمام انتقال اللاعب للنادي الفرنسي.

بدوره، أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفاً حاسماً، وتم إغلاق باب التفاوض تماماً مع النادي الفرنسي، والأمور تعثرت تماماً رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية، ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا أنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الزمم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أضاف: أخبار الصحف الفرنسية عن اتمام الصفقة غير دقيقة، ونؤكد على أن باب المفاوضات مغلق تماماً مع هذا النادي ومصطفى محمد يمكن أن يحترف بأي نادي إلا هذا الفريق، ونجهز لرفع قضية خلال الفترة المقبلة ضد سانت إتيان.

استكمل: الموضوع اتقفل وهيخلص النهاردة تحديداً كل الأمور تسير في اتجاه الاتفاق مع جالاطا سراي إعارة لمدة سنة ونصف بنية البيع بقيمة 2 مليون دولار، في حالة الشراء 4 مليون دولار .

واختتم: القناعة لدى مصطفى أن اللى تطوله أحسن من اللي ما تطولهوش، وجالاطا سراي من الفرق الكبيرة في الدوري التركي.

وتدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل اقناع مصطفى محمد بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضم اللاعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث محمود شيكابالا مع مصطفى محمد محاولاً إقناعه بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى خاصة فى ظل رغبة الإدارة فى عدم فتح ملف التفاوض مع سانت اتيان مرة أخرى، إلا إن مصطفى محمد مازال يسعى لإقناع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للموافقة على عرض النادى الفرنسى.