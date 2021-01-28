موعد مباراة الزمالك والمقاصة الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره مصر المقاصة، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز. ويدخل الزمالك المباراة متأثرا بتعادله السلبي أمام أسوان، في الجوبة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ20نقطة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، فيما يأتي المقاصة في السابع برصيد 13 نقطة.

وفي حال فوز الزمالك على المقاصة، سينفرد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الذي تعادل في الجولة ذاتها مع بيراميدز سلبيا.

تشكيل الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما شيكابالا خط الهجوم : بن شرقي

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.