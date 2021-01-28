شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تأخر الهدف هيصعب مهمة الزمالك وإيهاب جلال عنده غيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن إيهاب جلال مدرب المقاصة يسعى إلى تأخير الزمالك عن التهديف حتى يصعب مهمته في تحقيق الفوز.

قال عماد متعب فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "تأخير تسجيل الهدف الأول للزمالك هيساعد إيهاب جلال على الدخول في المباراة خاصة أنه مدرب هادئ جدا ويجيد منح اللاعبين الثقة وهيسعى إلى تسجيل هدف مبكر يوتر به الزمالك".

وأضاف متعب: "مصر المقاصة بدأ الموسم بشكل مش كويس ولكن الفريق بدأ يعود من جديد ويقدم كورة إيهاب جلال اللى معروف به، وعنده غيابات مؤثرة جدا متمثلة فى عماد فتحى وفوافى وهنشوف إزاى ممكن يعوضهم في الملعب".

يلتقى فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلى أمام بيراميدز وتعادل الفريقان سلبيا أول أمس، ويحتل الزمالك المركز الثانى مؤقتا فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الأهلى من الجولة الرابعة.

البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومى املا فى خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو على كل من أشرف بن شرقى ويوسف أوباما لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالى بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

فيما لا يزال باتشيكو يصر على بقاء فرجانى ساسى الدولى التونسى على دكة البدلاء بعد تألق إمام عاشور فى مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد، بينما من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمود علاء للتشكيل الأساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالى باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى محمد أبو جبل، امامه الرباعى حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وأوباما وشيكابالا، وفى الهجوم اشرف بن شرقي.

فى المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، فى ظل رغبته القوية فى استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات فى المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندرى بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التى ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.