مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الزمالك

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري. ، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.

فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات.

ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر "حكم ساحة"، أحمد نوفل "مساعد أول"، نور الدين سعيد "مساعد ثان"، مجدي خاطر "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو"، حسني سلطان " مساعد حكم فيديو".