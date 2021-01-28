شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك لفريقه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من مباراة المقاصة المقامة حالياً ملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وأحتسب أمين عمر حكم المباراة ضربة جزاء لصالح بن شرقي بعدما تعرض للعرقلة من حارس المقاصة محمد كوكو في الدقيقة 13 وسددا بن شرقي مُحرزاً الهدف الأول للزمالك.

ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

فيما يلعب المقاصة بتشكيل ، مكوّن من :

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتا في جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة، حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة ، واحرز لاعبوه 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات واحرز لاعبوه 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.