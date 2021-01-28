شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى أخطبوط اليد يستعد للمشاركة مع بيليستر المقدونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاع كريم هنداوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد ان يخطف الأنظار اليه خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة فى مونديال اليد ، الذى يقام بمصر 2021 ويستمر حتى 31يناير الجارى.كريم هنداوى رجل الأوقات الصعبة
ونجح كريم هنداوى في الدفاع عن مرمى المنتخب في أوقات صعبة ، خلال مشواره بالبطولة ، و التي ودعها من دور ربع النهائي بالخسارة أمام الدنمارك .كريم هنداوى يبدأ رحلة تألق جديدة فى مقدونيا
ومن المقرر أن يبدأ هنداوى أو كاتونجا ، رحلته مع نادى بيلستر المقدنى ، بعد انتهاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد ، حيث انضم للفريق قبل المونديال، أتم هنداوى إجراءات تعاقده مع النادى المقدونى ليكمل سيرته الناجحة التي بدأها منذ سنوات في صفوف عدة أندية مثل الأهلى و الزمالك ، بخلاف حمايته عرين الفراعنة سنوات طويلة .كريم هنداوى يهدئ الجماهير بعد وداع المونديال
وعقب خسارة منتخب اليد أمام الدنمارك ،حرص كريم هنداوى على توجيه رسالة الى الجماهير قال فيها أن لا يغضبوا، و لان اللاعبين كان هدفهم اسعاد الجمهور قائلا :"متزعلوش كان نفسنا نفرحكم ، و بذلنا اقصى جهد و كان نفسنا نوصل لاكتر من كده و لكن الحظ لم يحالفنا "