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كريم هنداوى أخطبوط اليد يستعد للمشاركة مع بيليستر المقدونى

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القاهرة - سامية سيد - استطاع  كريم هنداوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد  ان يخطف الأنظار اليه خلال مشاركته مع منتخب  الفراعنة فى مونديال اليد ، الذى يقام بمصر  2021  ويستمر حتى 31يناير الجارى.

كريم هنداوى رجل الأوقات الصعبة 

ونجح كريم هنداوى  في الدفاع عن مرمى المنتخب في أوقات صعبة ، خلال مشواره بالبطولة ، و التي ودعها من دور ربع النهائي بالخسارة أمام الدنمارك .

كريم هنداوى يبدأ رحلة تألق جديدة فى مقدونيا 

ومن المقرر أن يبدأ هنداوى أو كاتونجا ، رحلته مع نادى بيلستر المقدنى ، بعد انتهاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد  ، حيث انضم للفريق قبل المونديال، أتم هنداوى إجراءات تعاقده مع النادى المقدونى  ليكمل سيرته الناجحة التي بدأها منذ سنوات في صفوف عدة أندية مثل الأهلى و الزمالك  ، بخلاف حمايته عرين الفراعنة سنوات طويلة .

كريم هنداوى يهدئ الجماهير بعد وداع المونديال

وعقب خسارة منتخب اليد أمام الدنمارك ،حرص كريم هنداوى على توجيه رسالة الى الجماهير قال فيها أن لا يغضبوا، و لان اللاعبين كان هدفهم اسعاد الجمهور قائلا :"متزعلوش كان نفسنا نفرحكم  ، و بذلنا اقصى جهد و كان نفسنا نوصل لاكتر من كده و لكن الحظ لم يحالفنا "

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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