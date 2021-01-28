شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى أخطبوط اليد يستعد للمشاركة مع بيليستر المقدونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع كريم هنداوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد ان يخطف الأنظار اليه خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة فى مونديال اليد ، الذى يقام بمصر 2021 ويستمر حتى 31يناير الجارى.

كريم هنداوى رجل الأوقات الصعبة

ونجح كريم هنداوى في الدفاع عن مرمى المنتخب في أوقات صعبة ، خلال مشواره بالبطولة ، و التي ودعها من دور ربع النهائي بالخسارة أمام الدنمارك .

كريم هنداوى يبدأ رحلة تألق جديدة فى مقدونيا

ومن المقرر أن يبدأ هنداوى أو كاتونجا ، رحلته مع نادى بيلستر المقدنى ، بعد انتهاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد ، حيث انضم للفريق قبل المونديال، أتم هنداوى إجراءات تعاقده مع النادى المقدونى ليكمل سيرته الناجحة التي بدأها منذ سنوات في صفوف عدة أندية مثل الأهلى و الزمالك ، بخلاف حمايته عرين الفراعنة سنوات طويلة .

كريم هنداوى يهدئ الجماهير بعد وداع المونديال

وعقب خسارة منتخب اليد أمام الدنمارك ،حرص كريم هنداوى على توجيه رسالة الى الجماهير قال فيها أن لا يغضبوا، و لان اللاعبين كان هدفهم اسعاد الجمهور قائلا :"متزعلوش كان نفسنا نفرحكم ، و بذلنا اقصى جهد و كان نفسنا نوصل لاكتر من كده و لكن الحظ لم يحالفنا "