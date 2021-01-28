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تونس تشكر مصر على حسن الاستقبال ببطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر، خطابا رسميا من الجامعة التونسية لكرة اليد ، يشكرون فيه الجانب المصرى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لمنتخب اليد التونسى ، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وجاء الخطاب موجها الى خالد فتحى نائب مدير البطولة ، يتضمن عن أمنيات بمزيد من النجاح، وحسن العلاقة التى تجمع المنتخبين بما يصب فى صالح العربية.

 واحتل المنتخب التونسى المركز ال 25 عالميا بعد الفوز على النمسا بنتيجة 33\37 ، في  المباراة التي جمعت المنتخبين بتحديد المركزين الـ 25 و ال 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، وحصد مصباح ادواردو  جائزة رجل المباراة .

وفيما يخص باقى المنتخبات فاحتل تشيلى الـ 27 ، و الكونغو الديمقراطية ال 28 ، و المغرب 29 ، وأنجولا 30، بينما كوريا الجنوبية المركز ال 31، و كاب فيردى المركز الأخير بعد الانسحاب بسبب

ونجح الرباعى فرنسا و النمارك و اسبانيا و السويد في التأهل الى المربع الذهبى للبطولة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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