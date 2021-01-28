شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.

وقام مسئولو النادي الأهلي على إعارة العش إلى صفوف الاسماعيلي لمدة ستة شهور من أجل دعم الدراويش ومساعدته في تخطي أزمته الحالية، خاصة بعد الجلسة التي عقدها علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحرص إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي السابق، على متابعة أحمد العش في مباريات فريقه، وتقديم تقرير فني عن اللاعب للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل رفعه إلى إدارة التعاقدات للتفاوض على شراء اللاعب.

وحسم النادي الأهلي ال مفاوضات مع مالية كفر الزيات بشأن طريقة شراء اللاعب.

ويبلغ العش 22 عاما، حيث إنه من مواليد 1998، وحال قيده سيتم قيده مع اللاعبين فوق السن؛ لأنه تخطى الـ21 عاما