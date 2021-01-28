شكرا لقرائتكم خبر عن شبيطة بدلا من هشام محمد فى المقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع إيهاب جلال المديرالفنى لفريق المقاصة ، بمصطفى شبيطة لاعب الفريق ، في مباراة اليوم امام الزمالك ، و التي تجمع الفريقين بعد قليل بإستاد بتروسبورت، بدلا من هشام محمد .

تأتى مشاركة شبيطة ، بعد شعور هشام محمد بشد فى العضلة الخلفية خلال عملية الاحماء قبل المباراة والتى تنطلق في السابعة و النصف مساء

يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، في ظل رغبته القوية في استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات في المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التي ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.

وبعد تغيير هشام محمد ونزول شبيطة بدلا منه جاء تشكيل المقاصة أمام الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وشبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي