شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاينون أرضية بتروسبورت قبل انطلاق مباراة المقاصة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب بترو سبورت قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين. ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر "حكم ساحة"، أحمد نوفل "مساعد أول"، نور الدين سعيد "مساعد ثان"، مجدي خاطر "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو"، حسني سلطان " مساعد حكم فيديو".

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البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومى املا فى خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو على كل من أشرف بن شرقى ويوسف أوباما لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالى بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

فيما لا يزال باتشيكو يصر على بقاء فرجانى ساسى الدولى التونسى على دكة البدلاء بعد تألق إمام عاشور فى مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد، بينما من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمود علاء للتشكيل الأساسي.